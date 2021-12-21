- 29-летняя женщина от полученных травм погибла на месте происшествия. Пятилетняя девочка была доставлена в Мангистаускую областную детскую больницу, после чего, не приходя в сознание, скончалась, - информировали в ведомстве.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Наезд произошёл 20 декабря в 23:45 между 16 и 19 микрорайонами. В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что водитель Toyota Land Cruiser сбил двух человек, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.Стражи порядки ведут расследование по статье «Нарушение ПДД, повлёкшее смерть двух и более лиц». Водитель водворён в изолятор временного содержания.