- Из них семь автомобилей на армянских номерах, один на кыргызском и 23 авто на российских номерах. 14 декабря сотрудники ЦОУ через поисковую систему Interceptor выявили и передали полицейским наводку на Mercedes Benz, привезенный из России. На авто числилось восемь неоплаченных штрафов на сумму 180 560 тенге. Далее машину припарковали на спецстоянке, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции Атырауской области Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, за неделю на стоянку припаркован 31 автомобиль с неоплаченными штрафами на сумму около 1,6 миллиона тенге.В полиции отметили, что работа в этом направлении продолжается.