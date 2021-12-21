Валентине Михайловне Зайцевой 74 года. По словам пенсионерки, ей начало нездоровиться с февраля 2019 года.Руслан Тураханович Сайденов. - Целый год мне лечили печень, но легче не становилось, - рассказала Валентина Михайловна. - К концу года меня с острой болью в области живота скорая помощь доставила в Областную многопрофильную больницу, и там молодой врач осмотрел меня и сказал, что у меня прощупывается опухоль с правой стороны. Мне посоветовали сделать колоноскопию, я последовала этому совету. По результатам исследования у меня действительно была диагностирована опухоль в толстой кишке. Я обратилась за консультацией в Областной онкологический диспансер. Меня осмотрел врач-онколог Руслан Тураханович Сайденов, ознакомился с моим диагнозом по исследованию и сказал, что надо срочно оперировать и удалять опухоль. Я быстро сдала все необходимые анализы, и уже 20 декабря 2019 года меня прооперировали. Мне удалили 60 см фрагмента толстой кишки с опухолью. Как сообщил хирург-онколог Областного онкодиспансера Руслан Сайденов, пациентка обратилась с жалобами на боли в правой подвздошной области. - Она похудела на 17 килограммов, ощущала слабость, беспокоящую длительное время. При обследовании выявили заболевание восходящей ободочной кишки, - рассказал хирург-онколог. - После тщательной диагностики ей провели операцию - гемиколэктомия справа (удаление правой половины толстой кишки). Диагноз выявлен на ранней стадии. После операции, со слов врача, пациентку выписали под наблюдение с благоприятным прогнозом. - Мне не было даже необходимости проходить химиотерапевтическое лечение. Была рекомендована диета и медикаментозное лечение. Так, благодаря вовремя сделанной операции Русланом Турахановичем я избавилась от опасного для жизни ракового заболевания, - продолжила Валентина Зайцева. – Год я соблюдала предписания врачей, всё было нормально, но вот с ноября 2020 года стало резко повышаться давление. Я стала часто вызывать скорую помощь. В один из дней, уже в начале января 2021 года, так вообще несколько раз пришлось мне вызывать «скорую», до того мне было плохо. В конце концов, меня госпитализировали в Городскую многопрофильную больницу. На третий день там у меня поднялась температура, и мне провели ПЦР-тест, по результатам которого мне диагностировали коронавирус. После этого меня перевезли в Модульную инфекционную больницу. Мне стало хуже, я попала в реанимацию, было сильное сгущение крови, поражение лёгких составляло 25%. Ребята-медики подключили к аппарату ИВЛ, считай, вытащили с того света. Там меня лечила врач Ольга Викторовна Синельникова. Так как не хватало препаратов для лечения, она порекомендовала моей дочери самим постараться найти нужное лекарство. Это лекарство в срочном порядке доставили из Алматы, и прокапали мне семь капельниц. Нормализовалось давление. Я лежала в этой больнице с 20 января, выписалась оттуда 22 февраля. Вот так врачи, средний медперсонал и санитарки Модульной инфекционной больницы, ухаживая за мной, вновь меня спасли. После выписки, как отметила пациентка, все с самочувствием было хорошо. Но вот 28 октября этого года вечером у женщины снова резко подскочило артериальное давление.Акылбек Хазадиазович Ермуханов. - Как и раньше, я стала вызывать скорую помощь по несколько раз в день. Медики приезжают, укол сделают, давление снижается. Они уезжают, а у меня через полчаса опять скачок давления. И вот один врач скорой помощи по имени Василий отвёз меня в Областной кардиологический центр. Меня положили и стали обследовать. Врачи не могли понять, почему постоянно повышается давление, хотя даже по наследству у меня в роду нет гипертоников. Заведующая отделением, где я лежала, Аймекен Байжановна Куанышева предложила мне проверить сосуды. И вот под наркозом врач кардиолог Арман Жаркынович Тлешов провёл мне обследование сосудов и заодно проверил почки. Вот тут-то выявилось, что у меня правая почка сохнет, потому что кровь не поступает к ней, а ещё у меня аномальная левая почка – она двойная. В общем, случай уникальный. Специалист созвонился с врачом-кардиохирургом Городской многопрофильной больницы Ермухановым Акылбеком Хазадиазовичем и договорился о том, чтобы меня приняли на лечение. И вот уже в Городской многопрофильной больнице, можно сказать, мне спасли жизнь в третий раз. 26 ноября кардиохирург Акылбек Хазадиазович срочно провел мне операцию на сосуды правой почки. Как отметил эндоваскулярный хирург-кардиолог, врач первой категории Городской многопрофильной больницы Акылбек Ермуханов, операция была одной из сложных. Интервенционной хирургией (операции, проводимые на кровеносных сосудах чрескожным доступом под контролем методов лучевой визуализации с использованием специальных инструментов) специалист занимается с 2011 года, пройдя трехмесячное обучение в Израиле. С февраля 2021 года Акылбек Ермуханов проводит операции, такие как ангиография периферических артерий и почек с последующей баллонной ангиопластикой и стентированием. И именно данная операция в его врачебной практике была одна из первых. - Валентина Михайловна вначале поступила в Областной кардиоцентр с сердечным приступом и повышенным давлением. Она страдала от постоянной артериальной гипертонии. В результате диагностического обследования выявилось поражение кровеносных сосудов почек. На совместном консилиуме с коллегами кардиоцентра было решено, чтобы она прошла плановое хирургическое лечение в Городской многопрофильной больнице. Ей была проведена операция, в результате которой из почечной артерии были удалены образовавшиеся бляшки, установлен стент в пораженном участке и восстановлен кровоток к высыхающей правой почке. В дальнейшем подобная операция требуется и для восстановления кровотока в артерии левой двойной почки пациентки. Валентина Зайцева от всей души благодарит всех специалистов нашей области, которые своевременно провели диагностику и лечение: хирурга-онколога Областного онкологического диспансера Руслана Турахановича Сайденова, эндоваскулярного хирурга-кардиолога Городской многопрофильной больницы Акылбека Хазадиазовича Ермуханова, врача- кардиолога, заведующую первым отделением Областного кардиоцентра Аймекен Байжановну Куанышеву, врача интервенционного кардиолога Областного кардиоцентра Армана Жаркыновича Тлешова и врача терапевта Областной модульной инфекционной больницы Ольгу Викторовну Синельникову. - Я хочу сказать огромное спасибо всем врачам, кто помог мне вылечить мои недуги и тем самым спасли мою жизнь. Наши врачи – волшебники, они самые чуткие, отзывчивые и добрые люди, они самые настоящие профессионалы. Я также хочу поблагодарить медсестер, медбратьев, санитарок больниц, где я лежала на лечении, за их внимательное и доброжелательное отношение. И я знаю одно, что ни в какие другие города не хочу ехать лечиться, а буду обращаться за медпомощью только к нашим высокопрофессиональным докторам. Спасибо вам огромное, мои дорогие медики! Желаю вам здоровья и благополучия! – поблагодарила Валентина Зайцева.