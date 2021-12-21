В комитете гражданской авиации сообщили, что прошёл конкурс на 23 авиамаршрута, которых будут субсидировать из бюджета страны. Выполнять их будут SCAT, Qazaq Air и «Южное небо». Стоимость авиабилетов на субсидируемых маршрутах будет составлять от девяти до 25 тысяч тенге.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.