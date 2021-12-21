Их будут выполнять три авиакомпании, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Полетевшие по подаренным путёвкам в Дубай алматинцы попались на поддельных ПЦР-справках В комитете гражданской авиации сообщили, что прошёл конкурс на 23 авиамаршрута, которых будут субсидировать из бюджета страны. Выполнять их будут SCAT, Qazaq Air и «Южное небо». Стоимость авиабилетов на субсидируемых маршрутах будет составлять от девяти до 25 тысяч тенге. В Казахстане стали известны субсидируемые рейсы в 2022 году Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.