Такой объем вывезли с начала зимы, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Почти 6 тысяч кубометров снега вывезли в Уральске Фото из архива "МГ" В пресс-службе акимата Уральска сообщили, что с начала зимы вывезли 5,8 тысяч кубометров снега.
- Зима выдалась не снежной, но коммунальным службам приходится всё же откачивать воду после дождей. В этом году откачено 36 тысяч кубометров талых вод. На сегодня задействовано 103 единицы техники и 235 рабочих, - отметили в пресс-службе акимата.
Наверняка всем уральцам запомнилась снежная зима 2019 года, тогда более 5 тысяч кубометров снега коммунальные службы вывозезли за одни сутки.