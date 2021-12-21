Они станут обитателями городского зоопарка, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В алматинском зоопарке сообщили, что 27 ноября к ним прибыли два амурских тигра из столичного цирка. Хищников зовут Лад и Бентли, им по два года. Сейчас животные находятся на карантине.
- Тигры получили все необходимые вакцины, витамины, антипаразитарные препараты. В данный момент состояние тигров удовлетворительное, они ещё молоды и играют друг с другом, как обычные котята, - рассказали в зоологическом парке.
В день каждый из них получает по шесть килограммов мяса - говядины, курятины и крольчатины.
Весной этого года глава Всемирного фонда дикой природы России Дмитрий Горшков рассказывал о проекте возвращения амурских тигров в дикую природу Казахстана.
