В 2021 году от коронавируса в мире умерли 3,3 миллиона человек, передаёт РИА Новости. «Омикрон» распространяется быстрее других штаммов - ВОЗ Изображение с сайта Pixabay ВОЗ подтвердила, что «омикрон» распространяется быстрее других вариантов. Об этом сообщил гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
- В настоящее время имеется устойчивое подтверждение того, что «омикрон» распространяется значительно быстрее, чем «дельта», и более вероятно, что люди, которые привиты или переболели, могут вновь заразиться, - сказал Гебрейесус.
Глава ВОЗ отметил, что с начала года от COVID-19 в мире умерли 3,3 миллиона человек. Это превышает общее количество скончавшихся в минувшем году от ВИЧ, малярии и туберкулёза вместе взятых.

«Омикрон»

В ноябре учёные из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен в и ЮАР. ВОЗ классифицировала новый вариант COVID-19 как вызывающий беспокойство. С третьего декабря Казахстан приостанавил авиасообщение с Египтом. Оставшихся на курортах страны сограждан вывозили репатриационными рейсами. Также в Казахстане ограничили въезд для граждан ряда стран Африки и обязали прибывающих из девяти стран Европы иметь ПЦР-справку и проходить семидневный домашний карантин. В России зарегистрировано несколько случаев заражения новым штаммом. В Казахстане циркуляцию «омикрона» пока не выявили.