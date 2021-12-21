- Во всех восьми районах мегаполиса установлено более ста фотозон, среди которых ёлки, малые архитектурные формы и другие элементы новогоднего оформления, - рассказали в ведомстве.

Фото: акимат Алматы В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что торжественная церемония зажжения ёлки прошла на площади «Астана» у здания КБТУ. Её высота составляет 20 метров.С 21 по 30 декабря в Алматы пройдёт караван грузовиков: декорации, иллюминации, световое шоу, фотозоны и большая ярмарка подарков. Передвижение грузовиков будет освещаться в социальных сетях, отмечают в акимате. Правда анонсировать зажжение главной ёлки власти не стали. Журналисты ежедневно запрашивали информацию, но внятных ответов не получали. К слову, в управлении культуры не ответили даже на официальный запрос редакции о старте украшения города.