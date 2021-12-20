Нур-Султан – Екатеринбург (понедельник);

Нур-Султан – Красноярск (четверг);

Нур-Султан – Жуковский (вторник, пятница, воскресенье);

Алматы – Санкт-Петербург (понедельник);

Алматы – Екатеринбург (пятница).

Решение приняла МВК по недопущению распространения COVID-19. Рейсы выполняются по следующим маршрутам на судне Airbus A320:По данным сайта авикомпании, полёт из Алматы в Санкт-Петербург обойдётся пассажирам в более чем 130 тысяч тенге. Стоит отметить, что в продаже имеются билеты и других авиакомпаний по данному направлению. Они стоят дешевле, однако придётся лететь с несколькими пересадками.