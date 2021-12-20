«Уральские авиалинии» возобновили полёты из южной и серверной столиц Казахстан в четыре города России, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Россиянина оштрафовали в аэропорту Алматы за курение на борту Иллюстративное фото с сайта Pixabay Решение приняла МВК по недопущению распространения COVID-19. Рейсы выполняются по следующим маршрутам на судне Airbus A320:
  • Нур-Султан – Екатеринбург (понедельник);
  • Нур-Султан – Красноярск (четверг);
  • Нур-Султан – Жуковский (вторник, пятница, воскресенье);
  • Алматы – Санкт-Петербург (понедельник);
  • Алматы – Екатеринбург (пятница).
По данным сайта авикомпании, полёт из Алматы в Санкт-Петербург обойдётся пассажирам в более чем 130 тысяч тенге. Стоит отметить, что в продаже имеются билеты и других авиакомпаний по данному направлению. Они стоят дешевле, однако придётся лететь с несколькими пересадками.