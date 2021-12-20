Апельсин - 1 штука

Чеснок - 3 зубчика

Соевый соус - 100 мл

Мёд - 1 столовая ложка

Утка - средняя

Соль - по вкусу

Перец чёрный - по вкусу

Яблоки - 4–6 штук

С помощью тёрки снимаем апельсиновую цедру, при этом не повредив белый слой. Из мякоти выжимаем около 200 мл сока. Чеснок измельчаем, смешиваем всё с соевым соусом и мёдом. Птицу промываем под проточной водой.

Кончики крыльев также можно удалить или завернуть в фольгу перед запеканием, чтобы они не сгорели. Натираем утку солью и перцем снаружи и внутри. Заливаем маринадом, закрываем пищевой плёнкой и убираем в холодильник на сутки. При этом необходимо несколько раз переворачивать птицу.

Далее утку фаршируем крупно нарезанными кислыми яблоками. Кожу крепим с помощью зубочисток. Помещаем птицу в рукав для запекания и завязываем с обеих сторон. Делаем несколько проколов зубочисткой.

Перекладываем утку на противень и отправляем в разогретую до 230 градусов духовку. Через 10 минут убавляем огонь до 180 градусов и запекаем ещё около двух часов. Польем утку собственным жиром и готовим ещё 10-15 минут.

Фото с сайта Pixabay.com Новогодние праздники уже не за горами, а это значит, что пришло время задуматься о новогоднем меню. Неотъемлемой частью новогоднего стола являются оливье и запеченная утка. Если с первым вариантом все понятно ввиду классического рецепта, то с уткой все немного сложнее. Предлагаем вашему вниманию рецепт утки в рукаве, которая непременно у вас получится. Гости сметут со стола за считанные минуты. За счет маринада птица получится мягкой, сочной и невероятно вкусной. Не считая времени для маринада и запекания, вы потратите на процесс приготовления не более 20 минут. Нам понадобятся:Способ приготовления: