В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит 0..-2, ночью похолодает до -3..-5. Ветер южный до 14 метров в секунду.

В Атырау ожидаются осадки. Днём будет +3..+5 градусов, ночью -1..-3 градусов. Ветер северо-западный до 8 метров в секунду.

В Актобе - снег. Днём ожидается до 0..+2 градусов. Ночью похолодает до -2..-4 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.

В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +4..+6 градусов, ночью опустятся до +2..+4 градусов. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду.

На большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды. Лишь на юге ожидается погода без осадков. Местами по стране прогнозируются усиление ветра, туман, гололёд, низовая метель.