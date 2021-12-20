21 декабря на западе, севере и северо-востоке ЗКО ожидаются гололёд, туман и низовая метель. В Уральске также прогнозируют гололёд, низовую метель ночью, а утром и ночью туман. Сильнейший гололёд образовался в Уральске На большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды. Лишь на юге ожидается погода без осадков. Местами по стране прогнозируются усиление ветра, туман, гололёд, низовая метель.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит 0..-2, ночью похолодает до -3..-5. Ветер южный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау ожидаются осадки. Днём будет +3..+5 градусов, ночью -1..-3 градусов. Ветер северо-западный до 8 метров в секунду.
  • В Актобе - снег. Днём ожидается до 0..+2 градусов. Ночью похолодает до -2..-4 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.
  • В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +4..+6 градусов, ночью опустятся до +2..+4 градусов. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду.
