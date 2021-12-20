На место были стянуты все экстренные службы, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". 18-летний студент сообщил о заложенной бомбе в селе Актюбинской области Иллюстративное фото из архива "МГ" Случай произошел 13 декабря. По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, в 1:30 на линию «102» позвонил мужчина. Он сообщил, что в посёлке Жосалы Каргалинского района заложена бомба. На место происшествия направили наряды полиции, спасателей и бригаду скорой медицинской помощи.
– Участковым инспектором задержан 18-летний местный житель, студент колледжа.  Молодой человек объяснил, что позвонил в шутку. По данному факту начато досудебное расследование по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания, - сообщили в полиции.
За подобную шутку молодому человеку грозит наказание от штрафа (до пяти тысяч МРП - более 14 млн тенге) до лишения свободы. Стоит отметить, что в Актюбинской области с завидным постоянством сообщают о заложенных взрывных устройствах. В январе этого года на электронный адрес школы-гимназии №51 поступило сообщение о том, что в школе заложена бомба. Экстренным службам пришлось эвакуировать 600 человек. В апреле телефонный террорист сообщил о заложенном взрывном устройстве в зданиях вокзала и магазина. Тогда правонарушителем оказался 31-летний мужчина. Первого сентября в шести школах Актобе пришлось отменить линейки для первоклассников, эвакуировать людей, вызывать полицейских и сотрудников ДЧС. Неизвестный сообщил, что в школах № 1, 2, 22, 21, 51, 56 заложена бомба. Письмо об этом поступило на электронный адрес школы №2. Второго сентября история повторилась. Письмо с предупреждением о заложенной бомбе в указанных школах пришло снова. В шести школах вновь отменили занятия. Лжетеррористов вычислить не удалось. 23 октября в «102» позвонил мужчина, который сообщил, что он заложил бомбу в кафе «Троя». На место незамедлительно выехали все экстренные службы и группа сапёров. Из кафе эвакуировали 87 человек. Взрывные устройства, к счастью, не обнаружили. Лжетеррористом оказался 27-летний мужчина. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.