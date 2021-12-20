- Зимние каникулы для школьников продлятся 11 дней с 30 декабря 2021 года по девятое января 2022 года включительно, - сообщили в ведомстве.

В министерстве образования и науки Казахстана рассказали, как пройдут зимние каникулы.Для первых классов с седьмого по 13 февраля 2022 года предоставляются дополнительные семь дней каникул.