- 43-летнему жителю Кызылкогинского района за дачу заведомо ложных сведений сотрудникам полиции возбуждено административное дело и наложен штраф в размере 30 МРП (87,5 тысяч тенге), - сообщили в пресс-службе департамента.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что в дежурную часть звонок о краже поступил в 21:20 17 декабря. По словам заявителя, магнитолу вытащили из салона его авто. Приехавшие на вызов стражи порядка оборудование нашли быстро. Оно находилось в доме у автовладельца. Как оказалось, мужчина звонил в полицию в состоянии алкогольного опьянения.Стражи порядка напомнили, что за заведомо ложные вызовы спецслужб нарушителей привлекают к ответственности.