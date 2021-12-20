Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Аскар Мамин, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». ... назначен министром здравоохранения Казахстана Фото: inbusiness.kz Исполняющим обязанности министра здравоохранения назначен Жандос Буркитбаев. Должность вице-министра здравоохранения он занимает с января 2021 года. Ранее он возглавлял Национальный научный онкологический центр. Утром 20 декабря стало известно, что указом главы государства Алексей Цой освобождён от должности министра здравоохранения Казахстана. Позже он сообщил, что ушёл по собственному желанию. Цой намерен перейти в гражданский сектор. Пресс-секретарь президента написал, что Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность бывшему министру здравоохранения за активную работу. Стоит отметить, что страна более девяти часов живёт без министра здравоохранения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.