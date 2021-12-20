– Акция по розыгрышу квартиры в Алматы, в жилом комплексе «Хан Тенгри» проводится с мая по декабрь текущего года. Всего разыгрывается семь квартир. Шесть счастливчиков из разных регионов нашей страны уже получили ключи от своей новой квартиры. И ещё одна квартира ждёт своего владельца среди клиентов, которые выполняют условия акции, – рассказывает директор Западно–Казахстанского областного филиала Halyk Bank Игорь Стексов. – Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно всего один раз получить кредит или рассрочку на выгодных условиях в Halyk Bank и оплачивать услуги в приложении Halyk Homebank каждый месяц в течение всего периода действия акции. Имея лишь один кредит или рассрочку, чем больше платежей в месяц вы будете совершать в приложении Halyk Homebank, тем больше шансов имеете на победу.– Да, конечно! Тот, кто еженедельно совершает платежи и переводы по номеру телефона через приложение Halyk Homebank, совершив минимум один платеж на сумму от 1 000 тенге, автоматически становится участником в розыгрыше утешительных призов – iPhone 13 и 100% возвратных бонусов за оплаченные в приложении коммунальные счета. Розыгрыш призов проводится еженедельно в прямом эфире на официальных аккаунтах Halyk Bank в социальных сетях. То есть, ежемесячно совершая необходимые вам операции через приложение Halyk Homebank, вы становитесь участником сразу трёх розыгрышей. Напомним, в Уральске уже были победители розыгрыша iPhone 12 – это учитель из Таскалинского района Джакупова Шолпан Маратовна.– Ещё одна не менее выгодная акция действует до 31 января 2022 года, в рамках которой производится начисление от 5% бонусов за проведенные платежи: • при покупке смартфоном (бесконтактные платежи Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay) в POS–терминалах Halyk Bank, • при оплате в приложении Halyk Homebank. Накопившиеся бонусы вы можете потратить везде: расплачиваясь картой за покупки в POS–терминалах Halyk Bank, при совершении платежей или переводов бонусов по номеру телефона в приложении и web–версии Halyk Homebank. – Halyk Bank активно проводит интересные акции и программы лояльности для своих любимых клиентов и нас очень радует. Пользуйтесь возможностью превратить свои мечты в реальность вместе с Halyk Bank: получите кредит по акции «Розыгрыш квартиры каждый месяц от Halyk Bank», оплачивайте услуги в Halyk Homebank и выиграйте новую квартиру в жилом комплексе «Хан–Тенгри» в престижном районе Алматы. Участвуйте в еженедельных розыгрышах iPhone 13 и 100% возвратных бонусов за коммуналку, получайте повышенные бонусы! Более подробная информация об условиях акций и розыгрышей призов в Halyk Bank на официальном сайте www.halykbank.kz Лицензия № 1.2.47/230/38/1 от 03.02.2020г. выданная Национальным Банком РК. Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.