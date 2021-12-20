Специализированная организация ТОО "Орал Таза Сервис" обратилась в отдел ЖКХ с просьбой решить вопрос с увеличением тарифа, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Тариф на вывоз твердо-бытовых отходов в Уральске повышался в последний раз в марте 2020 года. Сейчас он составляет 286 тенге с человека для жителей благоустроенных домов, и 291 тенге с человека, проживающего в частном секторе. В ТОО "Орал Таза Сервис" заявили, что они работают себе в убыток.
– Сейчас мы задолжали за горюче-смазочные материалы уже 20 миллионов тенге. Цена на дизельное топливо выросла за последние несколько месяцев на 100 тенге за литр. Раньше мы покупали солярку по 170 тенге за литр, сейчас уже по 270. Зимний дизель на автозаправочных станциях продают по 345 тенге за литр. Мы считаем, что тариф за вывоз ТБО должен составлять 500 тенге с человека. Долги населения составляют более 100 миллионов тенге, - сообщил директор ТОО Рафхат Данагулов.
Контролирует деятельность специализированного предприятия отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Здесь отметили, что для производства расчётов привлекут другую организацию. Её определят на конкурсной основе.
– К нам поступила просьба о повышении тарифов на вывоз ТБО. Основная причина – обновление материально-технического обеспечения предприятия, а также удорожание запчастей и горюче-смазочных материалов. После завершения расчетов мы вынесем тариф на общественные слушания, - сказал руководитель отдела Жандос Дуйсенгалиев.
Отметим, что тариф утверждают на сессии городского маслихата после проведения общественных слушаний.
В этом году в области уже повысился тариф на электроэнергию и составил 19,28 тенге за 1 кВт. Помимо этого, АО "Жайыктеплоэнерго" также подало заявку на утверждение нового предельного тарифа на ближайшие пять лет. Предприятие попросило повысить тариф на тепло на 32%, однако позже отозвало заявку и подало новую уже в рамках ЧРМ (чрезвычайная регулирующая мера - прим. автора). Своё решение руководство предприятия аргументировало тем, что с первого января повышается стоимость транспортировки газа. Сейчас на тепло и подогрев воды действуют цены, утверждённые в 2016 году, а именно в 3 995,73 тенге за 1Гкал (цена указана с НДС - прим. автора).
Руслан АЛИМОВ
