Вместе с ним на сцену вышел 8-летний Бекнур Жанибекулы, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Алинур Хамзин из Уральска и Бекнур Жанибекулы представят Казахстан на Junior Eurovision-2021 Фото: jevision.kz/Instagram 19 декабря в Париже завершился ежегодный конкурс Junior Eurovision-2021, на котором участвовали дети из 19 стран мира. Казахстан представили 11-летний Алинур Хамзин и 8-летний Бекнур Жанибекулы. Мальчики заняли восьмое место, по результатам голосования и оценкам жюри набрав 121 балл. Они исполнили песню "Ертегі әлемі" (Сказочный мир - прим. автора). Победу в конкурсе одержала исполнительница из Армении Малена с песней Qami, qami ("Ветер, ветер" - прим. автора). Девочка набрала 224 балла. Второе место досталось участнице из Польши Сара Джеймс, которая набрала 218 баллов, на третьем расположился исполнитель из Франции Энцо, он набрал 187 баллов. Напомним, Алинур Хамзин является воспитанником комьюнити-центра «Байтерек» из Уральска. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.