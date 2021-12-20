Авария произошла 16 декабря на 94-ом километре дороги Алматы - Шелек - Хоргос, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что 55-летний водитель Toyota Prado столкнулся с попутно едущей Nissan Sunny. 50-летняя пассажирка Nissan скончалась в реанимации. Пострадавший водитель внедорожника находится на лечении в Алматы. К нему приставлен конвой.

Стражи порядка завели уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлёкшее смерть человека».

Тем временем в социальных сетях распространяется видео, на котором водитель Toyota Prado говорит, что отвлёкся на секунду.

