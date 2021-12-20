– Ты пришел в этот мир в особенный для нашей страны момент – в эти дни мы празднуем 30-летие Независимости. Можно сказать, ты родился под счастливой звездой, так пусть она озаряет весь твой жизненный путь, – написано в поздравлении.

– Всего по Атырауской области 84 матерям новорожденных мы вручили подарок сүйінші от президента. Из них в городе Атырау - 73, в Жылыой - четыре, в Курмангазинском - два, в Кызылкоге - три, в Макате и Индере по одному. Поздравляем всех казахстанцев с независимостью страны, - отметил директор Атырауского филиала госкорпорации Муса Хайруллиев.

В день 30-летия со Дня Независимости Казахстана в стране на свет появились более двух тысяч детей, 84 из которых родились в Атырауской области. Все они получили памятные baby-боксы. В подарочные коробки «Сүйінші» помимо набора первой необходимости для младенцев вложены поздравительная открытка от имени президента, памятная монета (выпущенная в честь 30-летия Независимости) и свидетельство о рождении ребёнка.Заявление на свидетельство о рождении детей, родившихся 16 и 17 декабря, приняли сотрудники госкорпорации «Правительство для граждан» в родильных домах, далее их передали в органы РАГС для оформления первого документа гражданина Казахстана.