- Есть старые автомобили, они либо не эксплуатируются, либо попали в ДТП, являются непригодными. Их на запчасти пускают. По ним мы даём предложение в правительство, возможно, надо провести амнистию. Их уже и в наличии-то нет. Мы с МВД такую работу проводим, - сказал Жамаубаев, отвечая на вопрос депутата Жулдыз Сулейменовой.

Об этом сообщил в ходе правительственного часа в мажилисе министр финансов Ерулан Жамаубаев.Также глава ведомства сообщил, что за счёт интеграции баз данных и приложения E-Salyq Azamat МВД и Минфин актуализировали около миллиона данных по авто. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.