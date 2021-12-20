– Позвонив ей, выяснили, что утром неизвестный мужчина угнал авто, о чём она собиралась сообщить оператору 102. При проведении проверки полицейские установили, что машину угнал её 22-летний родственник, который совершил ДТП и скрылся с места происшествия, - рассказали правоохранители.

Фото предоставлено пресс-службой ДП Атырауской области Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, 17 декабря в 07:50 экипаж "Батыс-40" обнаружил Toyota Camry. Авто столкнулось с электроопорой, расположенной на обочине дороги по улице Жаналы в микрорайоне Геолог. Позже выяснилось, что водитель скрылся с места происшествия. В автомобиле стражи порядка обнаружили документы 30-летней женщины.В отношении мужчины составили административные протоколы по статьям "Нарушение ПДД, повлёкшее повреждение" и "Оставление водителем места ДТП". Собранные документы направлены в административный суд. Ещё по одному протоколу - по статье "Не заключение договора обязательного страхования" сразу наложили штраф в размере 29 170 тенге. Авто отогнали на спецстоянку. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.