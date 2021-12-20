– Мы с Бауыржаном друзья по спорту, вместе играли в волейбольной команде. Хорошо его знаю, наши жены хорошо общались между собой, а дети одногодки. Бауыржан и Айнагуль были обычной семейной парой. Бывало ссорились, впрочем, как и все. Взаимоотношения были хорошими. Бауыржан всегда был прямым, справедливым, иногда вспыльчивым, но для меня он настоящий друг. Когда произошла трагедия, я находился в Кызылорде, мне позвонил наш общий друг и сообщил о произошедшем, - рассказал мужчина.Далее в зал судебного заседания пригласили друга погибшей Айнагуль Хайруллиной Исламбека, переписки с которым были обнаружены в телефоне покойной. Однако мужчина пожелал, чтобы его допрашивали без участия журналистов. Суд его ходатайство удовлетворил, аргументировав это тем, что во время допроса будет затрагиваться личная жизнь Айнагуль Хайруллиной. Сам Бауыржан Хайруллин также попросил суд допросить его в закрытом судебном заседании, то есть без представителей СМИ. Судья Бакыт Ермаханов его ходатайство удовлетворил. Жуткое преступление произошло 19 апреля на улице Урдинская. Мужчина нанёс множественные ножевые ранения Айнагуль Хайрулиной. Женщину госпитализировали в больницу, где она вскоре скончалась. По подозрению в совершении особо тяжкого преступления полицейские задержали бывшего мужа женщины - сотрудника отдела ЖКХ Уральска Бауыржана Хайруллина. Впрочем, в ЖКХ заявили, что подозреваемый уволился буквально за пару дней до преступления. Однако очевидцы уверяют, что именно в день убийства Бауыржан Хайруллин проверял ход ямочного ремонта. Хайруллину предъявлено обвинение по статье "Убийство с особой жестокостью". Суд начался 16 ноября. Мама погибшей Какима Кажипанова заявила, что хотела бы для бывшего зятя смертную казнь, но так как в Казахстане такой вид наказания отменен, она сказала, что будет требовать пожизненного лишения свободы. В предыдущих судебных заседаниях были допрошены мама Айнагуль Хайруллиной, свидетели, а так же родственник обвиняемого Адильбек Хайруллин, который заявил, что его племянника довели до убийства. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вам может быть интересно
Что произошло с ценами на квартиры в январе 2026 года
В январе 2026 года цены на вторичном рынке жилья Казахстана выросли в большинстве городов.
Более четырёх тысяч казахстанцев ждут очереди на трансплантацию органов
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.