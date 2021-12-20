Без представителей СМИ пройдёт допрос еще одного свидетеля - друга покойной Айнагуль Хайруллиной, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске арестовали подозреваемого в убийстве бывшей жены Фото из архива "МГ" В специализированном межрайонном уголовном суде продолжается судебный процесс по громкому убийству, которое потрясло жителей Уральска. На скамье подсудимых - Бауыржан Хайруллин, бывший сотрудник городского отдела ЖКХ, который обвиняется в жестоком убийстве бывшей жены. В зал суда пригласили друга обвиняемого Расима Жумагалиева, который рассказал, что познакомился с Бауыржаном в 2009 году и с тех пор они дружили семьями.
– Мы с Бауыржаном друзья по спорту, вместе играли в волейбольной команде. Хорошо его знаю, наши жены хорошо общались между собой, а дети одногодки. Бауыржан и Айнагуль были обычной семейной парой. Бывало ссорились, впрочем, как и все. Взаимоотношения были хорошими. Бауыржан всегда был прямым, справедливым, иногда вспыльчивым, но для меня он настоящий друг. Когда произошла трагедия, я находился в Кызылорде, мне позвонил наш общий друг и сообщил о произошедшем, - рассказал мужчина.
Далее в зал судебного заседания пригласили друга погибшей Айнагуль Хайруллиной Исламбека, переписки с которым были обнаружены в телефоне покойной. Однако мужчина пожелал, чтобы его допрашивали без участия журналистов. Суд его ходатайство удовлетворил, аргументировав это тем, что во время допроса будет затрагиваться личная жизнь Айнагуль Хайруллиной. Сам Бауыржан Хайруллин также попросил суд допросить его в закрытом судебном заседании, то есть без представителей СМИ. Судья Бакыт Ермаханов его ходатайство удовлетворил. Жуткое преступление произошло 19 апреля на улице Урдинская. Мужчина нанёс множественные ножевые ранения Айнагуль Хайрулиной. Женщину госпитализировали в больницу, где она вскоре скончалась. По подозрению в совершении особо тяжкого преступления полицейские задержали бывшего мужа женщины - сотрудника отдела ЖКХ Уральска Бауыржана Хайруллина. Впрочем, в ЖКХ заявили, что подозреваемый уволился буквально за пару дней до преступления. Однако очевидцы уверяют, что именно в день убийства Бауыржан Хайруллин проверял ход ямочного ремонта. Хайруллину предъявлено обвинение по статье "Убийство с особой жестокостью". Суд начался 16 ноября. Мама погибшей Какима Кажипанова заявила, что хотела бы для бывшего зятя смертную казнь, но так как в Казахстане такой вид наказания отменен, она сказала, что будет требовать пожизненного лишения свободы. В предыдущих судебных заседаниях были допрошены мама Айнагуль Хайруллиной, свидетели, а так же родственник обвиняемого Адильбек Хайруллин, который заявил, что его племянника довели до убийства.