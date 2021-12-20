- Ты пришел в этот мир в особенный для нашей страны момент – в эти дни мы празднуем 30-летие Независимости. Можно сказать, ты родился под счастливой звёздой, так пусть она озаряет весь твой жизненный путь, - написано в поздравлении.

- Заявление на свидетельство о рождении детей, родившихся 16 и 17 декабря, приняли сотрудники фронт-офисов в родильных домах, далее передали в органы РАГС для оформления первого документа гражданина Казахстана. Выражаем благодарность работникам РАГС за оформление, работникам «Казпочты» за доставку сүйінші-боксов, а также всем медицинским работникам за их нелёгкий труд, - рассказал директор филиала госкорпорации «Правительство для граждан» по ЗКО Надир Курумбаев.

В подарочных коробках «Сүйінші», помимо набора первой необходимости для младенцев, находились свидетельство о рождении ребёнка, поздравительная открытка от имени президента страны и памятная монета, выпущенная в честь 30-летия Независимости и.16 и 17 декабря в Западно-Казахстанской области появились на свет 72 ребёнка.Первыми сүйінші-боксы получили жители посёлка Жангала Камшат Ескакова и Кахарман Зинуллин, у них родились двойняшки. Мальчика назвали Таргын, а девочку Торгын. Заместитель директора ЗКОФ АО «Казпочта» Нургисы Камашева рассказала, что боксы направлены в Бурлинский, Жангалинский, Жанибекский, Казталовский и Сырымский районы. Некоторые роженицы получили подарки в областном перинатальном центре.