Алексей Цой намерен перейти в гражданский сектор, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото: Алексей Цой/Facebook
Утром 20 декабря стало известно, что указом главы государства Алексей Цой освобождён от должности министра здравоохранения Казахстана. Экс-глава Минздрава прокомментировал свою отставку в Facebook.
- Поддержали моё решение перейти в гражданский сектор и развивать здравоохранение через науку и социальные инициативы... Хотел поблагодарить руководство страны, Администрацию президента, премьер-министра, коллег по правительству, родное министерство здравоохранения, все местные исполнительные органы, гражданский сектор, СМИ, волонтёров, неправительственные организации и дорогих наших медицинских работников за оказанное доверие и проделанную совместную колоссальную работу во благо народа Казахстана. В ближайшее время определимся с новым вектором трудового пути. Впереди ждут новые проекты, - написал Цой.
Также стало известно, что президент выразил благодарность экс-министру. Об этом написал пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
- Президент Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность бывшему министру здравоохранения Алексею Цою за активную работу, особенно в деле противодействия распространению пандемии коронавируса в Казахстане, - говорится в сообщении.
Тем временем нового министра здравоохранения всё ещё не назначили.
