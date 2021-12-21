Городские власти намерены изменить проект, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Общественные слушания были намечены на 22 декабря. Но их отложили на неопределённый срок.
- Сейчас решено не выводить из состава Лесного фонда всю территорию рощи. К проекту детальной планировки и рекреационной зоне относится территория порядка 200 гектаров. Мы будем готовить новую документацию – лесную карту, акт оценки. На это понадобится время. Через рощу мы планируем проложить дорогу. Она станет продолжением улицы Сарайшык, - сообщил заместитель акима Уральска Асхат Кульбаев.
Главными противниками застройки территории Переволочной рощи являются местные экологи. Они говорят, что перенос общественных слушаний стал небольшой победой.
- Главным трендом современности считается сохранение природы. Мы должны сберечь для потомков уникальный лес. Не нужно там вести хозяйственную деятельность. И дорога на территории рощи не нужна. Далеко за примерами ходить не надо - у нас есть парк культуры и отдыха. Он фактически частный. Боюсь, что в Переволочной роще сделают то же самое, - заявил председатель эколого-географического общества ЗКО Дархан Сариев.
Отметим, что площадь рощи составляет около 700 гектаров, здесь расположена старица реки Урал. В лесной зоне водятся краснокнижные животные, птицы и растения. Первоначально городские власти намеревались обустроить здесь зону отдыха, затем заговорили о строительстве кольцевой автодороги.
В августе прошлого года в Уральске строители
начали расчищать территорию, на которой раньше находился кожевенный завод имени Землячки. Рядом расположена Переволочная роща. Местные жители надеялись, что в этом месте появится городской парк. В акимате Уральска тогда проинформировали, что эта территория предназначена для возведения жилого массива, и даже продемонстрировали эскизный проект. Была назначена экологическая экспертиза, а позже и вовсе строительство объекта приостановили.
В феврале этого года руководитель департамента экологии по ЗКО Ербол Куанов заявил, что согласно генеральному плану города, на территории Переволочной рощи планируют построить парк
. После этого общественные слушания по Переволочной роще несколько раз переносились. И до сегодняшнего дня так и не состоялись.
Также в декабре этого года на брифинге задали вопрос акиму ЗКО Гали Искалиеву о судьбе рощи. О причинах перевода
Переволочной зоны глава региона ответить не смог, посоветовав журналисту принять участие в общественных слушаниях.
Дархан Сариев
Руслан АЛИМОВ
Фото автора