Городские власти намерены изменить проект, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске вновь отложили слушания по Переволочной роще Общественные слушания были намечены на 22 декабря. Но их отложили на неопределённый срок.
- Сейчас решено не выводить из состава Лесного фонда всю территорию рощи. К проекту детальной планировки и рекреационной зоне относится территория порядка 200 гектаров. Мы будем готовить новую документацию – лесную карту, акт оценки. На это понадобится время. Через рощу мы планируем проложить дорогу. Она станет продолжением улицы Сарайшык, - сообщил заместитель акима Уральска Асхат Кульбаев.
Главными противниками застройки территории Переволочной рощи являются местные экологи. Они говорят, что перенос общественных слушаний стал небольшой победой.
- Главным трендом современности считается сохранение природы. Мы должны сберечь для потомков уникальный лес. Не нужно там вести хозяйственную деятельность. И дорога на территории рощи не нужна. Далеко за примерами ходить не надо - у нас есть парк культуры и отдыха. Он фактически частный. Боюсь, что в Переволочной роще сделают то же самое, - заявил председатель эколого-географического общества ЗКО Дархан Сариев.
Отметим, что площадь рощи составляет около 700 гектаров, здесь расположена старица реки Урал. В лесной зоне водятся краснокнижные животные, птицы и растения. Первоначально городские власти намеревались обустроить здесь зону отдыха, затем заговорили о строительстве кольцевой автодороги. В августе прошлого года в Уральске строители начали расчищать территорию, на которой раньше находился кожевенный завод имени Землячки. Рядом расположена Переволочная роща. Местные жители надеялись, что в этом месте появится городской парк. В акимате Уральска тогда проинформировали, что эта территория предназначена для возведения жилого массива, и даже продемонстрировали эскизный проект. Была назначена экологическая экспертиза, а позже и вовсе строительство объекта приостановили. В феврале этого года руководитель департамента экологии по ЗКО Ербол Куанов заявил, что согласно генеральному плану города, на территории Переволочной рощи планируют построить парк. После этого общественные слушания по Переволочной роще несколько раз переносились. И до сегодняшнего дня так и не состоялись. Также в декабре этого года на брифинге задали вопрос акиму ЗКО Гали Искалиеву о судьбе рощи. О причинах перевода Переволочной зоны глава региона ответить не смог, посоветовав журналисту принять участие в общественных слушаниях. В Уральске вновь отложили слушания по Переволочной роще В Уральске вновь отложили слушания по Переволочной роще Дархан Сариев Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Руслан АЛИМОВ Фото автора