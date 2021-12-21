Первый эксперт выдал заключение, что убийство совершено в состоянии аффекта. Второй утверждает, что аффекта не было, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 21 декабря, в специализированном межрайонном уголовном суде продолжился процесс по громкому убийству, которое потрясло жителей Уральска. На скамье подсудимых - Бауыржан Хайруллин, бывший сотрудник городского отдела ЖКХ, который обвиняется в жестоком убийстве бывшей жены. В суде был допрошен ещё один свидетель - Ринат Мерешев, который стал непосредственным очевидцем трагедии. Мужчина рассказал, что в тот день он вместе с дочерью приехал к зданию ТОО "Мунай пром", чтобы встретить супругу, которая работает там бухгалтером.
– Мы сидели в машине и ждали жену. Видел, как недалеко от нас стояли мужчина и женщина, они о чём-то разговаривали. В какой-то момент я увидел, как он начал её бить по животу, я вышел из машины и крикнул ему: "Ты что делаешь?". Но мужчина не реагировал на мои слова. Тогда я пошёл к багажнику, достал оттуда клюшку, хотел напугать его, но он ни на что не реагировал, в его руках увидел нож. Девушка кричала "Помогите! Вызовите скорую". Тут увидел, как из здания вышла моя супруга. Тогда я, испугавшись за её жизнь, быстро сел в машину и поехал навстречу к ней. Дочка испугалась, плакала, я остановил супругу, мало ли что этот мужчина мог сделать. Вдруг он пырнул бы и её. В тот момент я думал о жене и ребёнке. После этого начали собираться люди, вышло руководство компании. Мужчина в этот момент сидел в машине с пассажирской стороны и с кем-то разговаривал по телефону, а потом он уехал, - рассказал Ринат Мерешев.
Далее посредством видеозвонка был допрошен эксперт центра психологии при КазГУ Кайрат Айдарбеков, который дал подробную характеристику действиям Бауыржана Хайруллина в момент убийства. По его словам, обвиняемый в момент преступления был в состоянии аффекта.
– Мы провели анализ материалов дела, мой коллега приезжал в Уральск и исследовал все материалы. Мы пришли к выводу, что у Хайруллина есть определенные личностные особенности, которые повлияли на его взаимоотношения с супругой. У него присутствует личностная незрелость и невротическая эмоциональная зависимость от Айнагуль Хайруллиной. Кроме этого, он испытывал чувство выраженной чрезмерной ревности, он был зависим от неё, воспринимал её как часть себя. Ревность была не на пустом месте, он находился с ней в созависимых отношениях. До развода жена была покорной, податливой, возможно даже неуверенной в себе, и этим она компенсировала его незрелость. В результате, когда Айнагуль начала проявлять самостоятельность, желание выйти из-под влияния мужа, естественно Хайруллину это было не совсем понятно, и на этой почве стали происходить скандалы. А когда Хайруллин обнаружил факт того, что у Айнагуль появился другой мужчина, с которым она строила отношения, это его ввело в кризис и вызвало эмоциональное напряжение. Его агрессивные действия в виде множественных ножевых ранений были как раз-таки совершены на пике эмоциональной напряженности, которая копилась длительное время. Это и есть аффективное состояние, которое оказало влияние на его сознание и поведение, - заявил Кайрат Айдарбеков.
На окончательный вопрос судьи - был ли Бауыржан Хайруллин в состоянии аффекта в момент преступления, эксперт с уверенностью ответил утвердительно.
Между тем другой эксперт-психолог института судебных экспертов по г.Алматы Куляш Кожамжарова выдала совершенно противоположенное заключение, заявив, что Хайруллин в момент убийства не был в состоянии аффекта.
- Бауыржан Хайруллин какими-либо хроническими и психическими расстройствами во время совершения инкриминируемого деяния не страдал. В момент преступления в состоянии какого-либо временного психического расстройства не находился, мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, руководить ими. В отношении Бауыржана Хайруллина применение принудительных мер медицинского характера не рекомендуется. По психическому состоянию может участвовать в судебных процессах. Он в момент преступления в состоянии аффекта не находился, - говорится в заключении.
Эксперт на суде заявила (она присутствовала онлайн - прим.автора), что лично семь раз встречалась с Хайруллиным во время следствия, разговаривала с ним по полтора часа. Однако подсудимый её слова опроверг, и заявил, что максимум он встречался с психологом три раза по 15 минут, а в доказательство своих слов предложил проверить журналы посещаемости и записи с камер видеонаблюдения.
– Почему вы врёте? Вы приезжали ко мне всего три раза, разговаривали со мной максимум 15 минут. В четвертый раз я сам просил вас приехать ко мне, но вы сказали, что находитесь в Москве и приехать не можете, - отметил подсудимый.
Сам Хайруллин заявил, что признаёт себя виновным в убийстве бывшей супруги, однако настаивает, что преступление было не умышленным и было совершено в состоянии аффекта. Находился ли Бауыржан Хайруллин в состоянии аффекта в момент жесткого преступления или нет - теперь предстоит разобраться суду.
К слову, родственники погибшей Айнагуль Хайруллиной заявили гражданский иск. Эмоциональные страдания от потери дочери мать Айнагуль Хайруллиной оценила в 25 миллионов тенге, сестра покойной Арайлым Дуйсенова также потребовала моральную компенсацию в размере 25 миллионов тенге. Материальные расходы за погребение, поминальные обеды и возведение надгробия семья оценила в 2,3 миллиона тенге.
Жуткое преступление
произошло 19 апреля на улице Урдинская. Мужчина нанёс множественные ножевые ранения Айнагуль Хайрулиной. Женщину госпитализировали в больницу, где она вскоре скончалась. По подозрению в совершении особо тяжкого преступления полицейские задержали бывшего мужа женщины - сотрудника отдела ЖКХ Уральска Бауыржана Хайруллина. Впрочем, в ЖКХ заявили, что подозреваемый уволился
буквально за пару дней до преступления. Однако очевидцы уверяют, что именно в день убийства Бауыржан Хайруллин проверял
ход ямочного ремонта.
Хайруллину предъявлено обвинение по статье "Убийство с особой жестокостью". Суд начался 16 ноября. Мама погибшей Какима Кажипанова заявила, что хотела бы для бывшего зятя смертную казнь, но так как в Казахстане такой вид наказания отменен, она сказала, что будет требовать пожизненного лишения свободы
.
В предыдущих судебных заседаниях были допрошены мама Айнагуль Хайруллиной
, свидетели
, а так же родственник обвиняемого Адильбек Хайруллин
, который заявил, что его племянника довели до убийства.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.