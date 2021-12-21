- 21 декабря 2021 года состоялись торги по продаже доли в ТОО Alan Parking. Аукцион проводился на понижение цены. Сумма продажи 5 088 228 тенге, - сообщили в СПК.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Принадлежащую СПК «Алматы» долю в ТОО Alan Parking продали за 5 088 228 тенге. Платные парковки обслуживались в 15 местах: 1. ТЦ «Адем» 2. Рынок «Ялян» 3.Рынок «Батыр» 4.Рынок «Алатау-1» 5.Рынок «Алмалы» 6. Рынок «Барыс» 7. Рынок «Алатау-2» 8. Рынок «Болашак» 9. Рынок «Акбулак» 10. Рынок «Арлан» 11. Рынок «Казына» 12. БЦ «Нурлы Тау» 13. ТЦ «Адем-1» 14. Рынок «Жибек жолы» 15. Рынок «Акбулак-3» В СПК «Алматы» пояснили, что аукцион провели в целях реализации комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы. Второго декабря 2021 года прошёл первый тур электронных торгов по передаче Alan Parking в конкурентную среду. Однако торги признаны не состоявшимися, так как на момент начала аукциона в аукционном зале не зарегистрировано ни одного участника. Третьего декабря на портале разместили объявление о проведении второго тура проведения торгов.Оставшаяся доля принадлежит ТОО «RR2».