На торжественное открытие нового магазина горожане пришли целыми семьями. Для гостей был организован концерт с участием местных артистов и угощение с праздничным тортом.Первые покупатели, купившие товары на сумму от пяти тысяч тенге и выше, получили праздничные подарки.Открывшийся супермаркет радует изобилием и разнообразием товаров. Здесь можно купить продукты повседневной необходимости, такие как крупы, макаронные изделия, муку, сахар, растительное масло, кисломолочные продукты и хлебобулочные изделия.Помимо того, вы можете здесь купить и другие продуктовые товары: мясные и колбасные изделия, различные сыры и копчености, полуфабрикаты, мясные и рыбные консервы, овощные маринады, соусы, кондитерские изделия, фрукты и овощи, десерты и выпечку, детское питание и мороженое, и многое другое.А также в супермаркете большой выбор различных напитков и снеков. Не забудьте купить для малышей новогодние сладкие подарки.Помимо продуктов, здесь можно приобрести товары бытовой химии, косметические средства, текстиль и многое другое.В новом супермаркете на постоянной основе при оплате за покупки предоставляется скидка 5% пенсионерам, инвалидам и многодетным матерям (при наличии подтверждающего документа), а также предоставляется скидка по дисконтным картам членам потребительского кооператива Qaz Qoldau.