Почти половина из них местные жители. В ЗКО увеличилось число зараженных COVID-19 среди сотрудников КПО и "Жайык Мунай" Иллюстративное фото из архива "МГ" Телеканал «Хабар 24» сообщил, что 39 тысяч рабочих намерены сократить в следующем году на Тенгизском месторождении в связи с завершением проекта «Келешек кенею». В первом квартале 2022 года под сокращение попадут семь тысяч человек. В Тенгизшевройл корреспонденту «МГ» пояснили, что компания продолжает проект ПБР-ПУУД (Проект Будущего Расширения – Проекта Управления Устьевым Давлением - прим. автора), который завершён на 87%.
- В рамках утверждённого плана ожидается поэтапная демобилизация высвобождающейся рабочей силы. Тенгизшевройл ведёт совместную работу с акиматом Атырауской области, министерством энергетики и министерством труда и социальной защиты населения по мониторингу планового высвобождения работников ПБР-ПУУД, - говорится в сообщении компании.
В ТШО заверяют, что инвестировали в обучение и переобучение более 19 000 человек для получения востребованных рабочих специальностей. В управления координации занятости и социальных программ Атырауской области отметили, что держат ситуацию на контроле. Освободившихся от работы специалистов задействуют в реализации ряда государственных программ. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.