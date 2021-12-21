Апелляционное решение суда было оглашено сегодня, 21 декабря, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Охранники до смерти забили уральца: обвиняемых приговорили к длительным тюремным срокам Фото из архива "МГ" 25 декабря 2019 года в Уральске насмерть забили мужчину. 27 декабря в редакцию "МГ" обратились родственники погибшего 32-летнего Куаныша Ахметова. Они рассказали, что мужчина был сильно избит и скончался от потери крови. По подозрению в совершении преступления задержали сотрудников частного охранного агентства "Сова". Одним из них оказался Абзал Адилов,  который спас жизнь незнакомой девушке, подарив ей свою почку. На прениях сторон прокурор ЗКО Сакен Молдашев заявил, что вина подсудимых полностью доказана. 28 октября в суде огласили приговор. В убийстве были признаны виновными охранники агентства "Сова" Аян Кафизов и Абзал Адилов, которых приговорили к 18 и 17 годам лишения свободы. Третий фигурант дела - Абутали Консыкали признан виновным в превышении полномочий и осуждён к 2,5 годам колонии. Также сестре, брату и матери погибшего подсудимые должны выплатить 15 миллионов тенге морального и 1,2 миллиона тенге материального ущерба. Обе стороны с решением суда не были согласны. Родственники подсудимых считают, что наказание слишком строгое. Родные погибшего надеялись на пожизненное заключение. Сегодня, 21 декабря, в областном суде ЗКО рассмотрели апелляционные жалобы.
- Приговор Аяна Кафизова и Абзала Адилова оставить без изменений. Этот же приговор в отношении Абутали Консыкали изменить и освободить его от основного наказания в связи с амнистией. Освободить Абутали Консыкали из под стражи немедленно. В отношении охранного агентства "Сова" вынесено частное постановление на начальника департамента полиции ЗКО о лишении лицензии, - озвучили в областной коллегии апелляционное решение.
К слову, постановление вступает в законную силу 24 декабря 2021 года.