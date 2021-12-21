Посмотреть эту публикацию в Instagram

- При срабатывании пневматической тормозной системы произошёл перегрев тормозных колодок. На данный момент выясняется точная причина, состав снят с линии и отправлен в электродепо для диагностики, - рассказали в пресс-службе метрополитена.

Скриншот с видео Видео с задымлением на станции метро «Алатау» появилось в социальной сети.В пресс-службе ДЧС Алматы сообщили, что к ним вызов о возгорании не поступал. В метрополитене пояснили, что сработало пневматическое торможение.Сбоев по графику нет, метро работает в штатном режиме.