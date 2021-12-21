Построенная на берегу Урала детская деревня семейного типа состоит из восьми двухэтажных жилых домов. Четыре из них оборудованы для детей с ограниченными возможностями, остальные предназначены для детей воспитателей. В 80-местной деревне семь семей поселятся с 54 сиротами в возрасте 13-18 лет. В культурно-спортивном комплексе предусмотрены танцевальный, спортивный, тренажерный и актовый залы. Также имеются баня и игровые площадки, которые оснащены оборудованием для игр и развития. В административном блоке расположен коворкинг-центр, конференц-зал, центр самопознания и социальной адаптации. Проект был реализован Каспийским трубопроводным консорциумом. Глава предприятия сообщил, что в будущем планируется купить автобус для детской деревни.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.