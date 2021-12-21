В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит -8..-10, ночью похолодает до -13..-15. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду.

В Атырау ожидаются осадки. Днём будет 0..-2 градусов, ночью -2..-4 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до 0..+2 градусов. Ночью похолодает до 0..-2 градусов. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду.

В Актау будут осадки. Днём столбики термометра покажут +2..+4 градусов, ночью опустятся до +1..+3 градусов. Ветер северный до 14 метров в секунду.

За исключением восточных и северо-восточных регионов в стране пройдут осадки, в северных регионах метель. По республике ожидается туман, гололёд, ветер.