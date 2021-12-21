Иногда даже опытные хозяйки выбрасывают продукты в мусорное ведро при первом признаке его испорченности. Как оказалось, некоторые продукты можно спасти. Мы вам расскажем, как вернуть к «жизни» пожелтевший и затвердевший сыр, подкисший творог или подсохший хлеб. Как реанимировать испортившиеся на первый взгляд творог, сыр и хлеб Фото с сайта pexels.com Творог Положив открытую пачку творога в холодильник, иной раз мы забываем про него. А когда достаем, он него исходит кислый запах. Иногда присутствует запах брожения. Как оказалось, спасти творог можно с помощью воды, достаточно его промыть под краном. После этого смело можете отправить его в дуршлаг, чтобы избавится от лишней жидкости. А затем, подавайте на стол! Сыр Если твердый сорт сыра подсох по краям, пожелтел или принял оранжевый окрас, не стоит торопиться и выбрасывать его в мусор. Достаточно смочить кусочек марли в воде, поместить в него сыр. Спустя 1,5 суток сыр будет выглядеть как и прежде. Хлеб Как только хлеб начинает подсыхать, его уже не подашь к столу, ведь он считается уже не свежим. Большинство хозяек стараются сделать из него сухари. Как быть тем, кто сухари не любит? Хлеб поможет спасти обычный пакет - маечка. Положите в него подсохший хлеб и убедитесь, что он абсолютно цел. Хлеб смягчится в нем во время хранения, а при подаче на стол, стоит подогреть в микроволновой печи, также в плотно завязанном пакете. Хлеб станет ароматным, а на вкус  как свежий. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.