Такой

метод

отбеливания

подойдет

для

нижнего

белья

и

носков

Фото с сайта Pixabay.com Белая одежда во все времена выглядит стильно, нарядно и богато. Но у них есть один существенный минус - со временем они теряют былую белизну, становятся блёклыми и даже обретают грязно серый цвет. Дело вовсе не в том, что вы их неправильно стираете или используете некачественные моющие средства. Сегодня мы поделимся с вами действенным методом отбеливания вещей всего за 15 минут. Пожелтевшие вещи вновь станут белы и обретут первозданный вид. При этом способ очень экономичный, никаких специальных дорогостоящих моющих средств вам покупать не нужно. Необходимые ингредиенты найдутся у практически у каждой хозяйки. Итак, для приготовления раствора нам понадобятся следующие ингредиенты:Способ приготовления:Ещё один важный момент - вещи необходимо сушить на балконе или в хорошо проветриваемом помещении, но ни в коем случае не на батареях или на других отопительных приборах. В противном случае желтизна не сойдет.