Верный способ вернуть белым вещам первоначальную белизну и первозданный вид. Потратите всего 15 минут
Такойметодотбеливания также подойдетдлянижнегобельяиносков.
Фото с сайта Pixabay.com
Белая одежда во все времена выглядит стильно, нарядно и богато. Но у них есть один существенный минус - со временем они теряют былую белизну, становятся блёклыми и даже обретают грязно серый цвет.
Дело вовсе не в том, что вы их неправильно стираете или используете некачественные моющие средства.
Сегодня мы поделимся с вами действенным методом отбеливания вещей всего за 15 минут. Пожелтевшие вещи вновь станут белы и обретут первозданный вид. При этом способ очень экономичный, никаких специальных дорогостоящих моющих средств вам покупать не нужно. Необходимые ингредиенты найдутся у практически у каждой хозяйки.
Итак, для приготовления раствора нам понадобятся следующие ингредиенты:
Соль - 2 столовые ложки
Сода - 3 столовые ложки
Стиральный порошок - 1 столовая ложка
Теплая вода - 3 литра
Способ приготовления:
В таз наливаем теплую воду, высыпаем соль, соду и стиральный порошок. Тщательно перемешиваем.
Опускаем в раствор вещи и оставляем на 15 минут. Если одежда сильно пожелтевшая, то увеличиваем время замачивания.
Далее вещи необходимо постирать вручную.
Ещё один важный момент - вещи необходимо сушить на балконе или в хорошо проветриваемом помещении, но ни в коем случае не на батареях или на других отопительных приборах. В противном случае желтизна не сойдет.
