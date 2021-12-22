- Оперативная группа республиканского оперативно-спасательного отряда незамедлительно выехала на место. Спасатели с помощью бензореза вырезали дно металлической конструкции, - рассказали в пресс-службе РОСО.

Фото: РОСО РК Случай произошёл в селе Байсерке. При погрузке мужчину 1982 года придавило металлической конструкцией.Тело погибшего извлекли, подняв накопитель с помощью крана. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.