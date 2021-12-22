В среднем в декабре регистрируется около 560 случаев в сутки, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 42 заболевших COVID-19 выявили в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Об эпидситуации на заседании правительства доложил исполняющий обязанности главы Минздрава Жандос Буркитбаев. По его словам, за последние четыре месяца заболеваемость снизилась в 16 раз. От численности населения Казахстана охват вакцинацией первым компонентом составил - 48,1%, вторым компонентом – 44,5%. Ревакцинацию прошли 303 тысячи казахстанцев.
- Согласно прогноза эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в настоящее время в республике реализуется оптимистичный сценарий с регистрацией в декабре месяце в среднем 560 случаев в сутки, - сказал Буркитбаев.
Согласно прогнозу, в январе 2022 года при оптимистичном сценарии в среднем за сутки будет регистрироваться 650 случаев заражения коронавирусом, при реалистичном – 1 500 случаев, при пессимистичном – 3 000 случаев. Ранее экс-министр Алексей Цой озвучивал сценарий эпидситуации. Напомним, утром 20 декабря стало известно, что указом главы государства Алексей Цой освобождён от должности министра здравоохранения Казахстана. Позже он сообщил, что ушёл по собственному желанию. Пока обязанности главы ведомства исполняет Жандос Буркитбаев.