- Воспользовавшись тем, что произошло временное отключение электроэнергии, он набросил на шею потерпевшей удавку и, угрожая расправой, потребовал денежные средства. Забрав из кассы 189 тысяч тенге, завладел ключами, закрыл двери клуба снаружи и скрылся, - рассказали в ведомстве.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что к стражам порядка обратилась 47-летняя жительница Уштобе. По её словам, в зале игрового клуба, где она работает администратором, находился один нетрезвый посетитель.46-летнего подозреваемого вскоре задержали. У него изъяли 18 тысяч тенге и сотовый телефон, купленный на похищенные деньги. Стоит отметить, что мужчина имеет шесть судимостей за кражи, грабежи, угон и мошенничество. Подозреваемый водворён в изолятор.