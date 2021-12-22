В ДЧС Алматинской области сообщили, что с 10 часов утра 22 декабря в связи с ухудшением погодных условий закрыто движение на дороге Ушарал - Достык(от села Коктума до села Достык). Спасатели просят граждан воздержаться от поездок в данном направлении. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.