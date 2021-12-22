- 15 декабря около 1:00 оператору 102 позвонил житель, проживающий в многоэтажке, расположенной в микрорайоне Привокзальный. Он сообщил, что соседи нарушают тишину. При проверке выяснилось, что 30-летняя женщина арендовала на сутки квартиру и потревожила соседей громкой музыкой. В отношении неё составлен административный протокол и наложен штраф в размере 14 585 тенге, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В управлении полиции Атырау предупредили жителей, что за нарушение тишины в ночное время грозит штраф в размере пяти МРП. А в случае повторного нарушения в течение года - в размере десяти МРП. Соблюдать тишину необходимо с 22:00 до 9:00 в будние дни, и с 23:00 до 10:00 в выходные и праздничные дни. Стоит отметить, что с начала года к административной ответственности привлекли около полутора тысяч жителей Атырау, нарушивших ночную тишину. В пресс-службе департамента полиции региона привели пример подобного нарушения.Между тем от арендодателя суточной квартиры получены разъяснения. В целях проверки законности сдачи квартиры в аренду сведения направлены в Управление государственных доходов города Атырау.