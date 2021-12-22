Сейчас проходят экспертизы по уголовному делу, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Начальник отдела теринспекции ЗКО погиб от огнестрельного ранения 14 декабря в 7:30 трое мужчин охотились в 15 километрах от села Акжайык Теректинского района в Бударинском заповеднике. Во время перезарядки оружия 44-летний мужчина по неосторожности произвёл выстрел. Пуля попала в начальника отдела  территориальной инспекции ЗКО 1977 года рождения. Полиция ведёт досудебное расследование по статье 104 УК РК "Причинение смерти по неосторожности". В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что подозреваемый в убийстве по неосторожности находится под подпиской о невыезде.
- В настоящее время проводятся все необходимые экспертизы касаемо уголовного дела. После завершения расследования дело будет передано в суд, - отметили в пресс-службе ведомства.
О гибели руководителя отдела областной территориальной инспекции животного мира и охотничьего хозяйства ЗКО Серика Маженова стало известно от экоактивиста Сакена Дилдахмета. Руководитель областной теринспекции Кайрат Кадешев рассказал, что Серик Маженов в этот день находился в рейде. В пресс-службе департамента полиции ЗКО тогда информировали, что погибший инспектор скончался от выстрела охотника. Позже полицейские заявили, что свидетель, подозреваемый и погибший Серик Маженов были на охоте в заказнике. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.