Мужчины приглашали ночных бабочек, представляясь клиентами, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Двое алматинцев грабили проституток Фото: Polisia.kz В полицию обратилась одна из потерпевших, сообщает Polisia.kz. Женщина рассказала, что двое мужчин заманили её на арендованную квартиру под видом клиентов, избили и забрали сто тысяч тенге и сотовый телефон.
- Фигуранты целенаправленно шли в жилище с целью ограбления. Подозреваемые задержаны: 21-летний гражданин З. и 20-летний гражданин Д. Оба – безработные. Задержанные проверяются на причастность к аналогичным преступлениям, так как у подозреваемых был изъят сотовый телефон, который они использовали исключительно в «работе»: в нём имелись несколько десятков номеров женщин, оказывающих интимные услуги, – рассказал начальник управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.
Оба задержанных водворены в изолятор временного содержания.