– В городе часто происходят такие случаи, когда большие грузовые машины приезжают и оставляют крупногабаритный мусор возле контейнеров для бытовых отходов. Это соответственно вызывает большое нарекание со стороны горожан. Для того, чтобы исключить такие моменты, принято решение установить камеры видеонаблюдения. Работа в этом направлении будет продолжаться, - отметил Мержан Шамуратов.

Фото предоставлено пресс-службой акима города По информации пресс-службы акима города, возле мусорных площадок Уральска устанавливают камеры видеонаблюдения. Они будут работать возле 50 площадок, где установлены новые контейнеры. По словам главного специалиста городского отдела ЖКХ, ПТ и АД Мержана Шамуратова, камеры видеонаблюдения в первую очередь помогут исключить факты незаконного выброса отходов.Записи с камер автоматически будут направляться в общую базу отдела ЖКХ. Если будут обнаружены факты незаконного выброса крупногабаритных отходов, то данные направят в местную полицейскую службу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.