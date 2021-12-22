Прививать ей будут граждан из групп риска, передаёт «Эхо Москвы». Первые подростки в ЗКО вакцинировались против COVID-19 Канцелярия премьер-министра сообщила, что очередную ревакцинацию препаратом Pfizer предложили лицам старше 60 лет и медицинским работникам. Решение об использовании четвёртой дозы связано с рисками распространения нового штамма «омикрон». К слову, Израиль вновь закрыл границы для туристов. На конец декабря в стране привились почти 70% населения. Для сравнения, в Казахстане обе дозы вакцины против COVID-19 получили 44,5% населения. Ревакцинацию в РК начали в ноябре. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.