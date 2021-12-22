- Согласно проведённому анализу, исходя из данных системы Ashyq и чеков онлайн ККМ, установлены расхождения по полноте отражения доходов. На основании вышеизложенного управление государственных доходов информирует вас о необходимости обязательного применения контрольно-кассовой машины при осуществлении денежных расчётов и полного отражения полученных доходов, - говорится в письме.

- С учётом мнения общественности и пользователей социальных сетей, мы пересмотрели основные бизнес-процессы. При сканировании QR-кода ИИН пользователя не сохраняется в базах данных, то есть Ashyq не владеет информацией, заходило ли конкретное лицо в конкретное заведение. Физически данные не хранятся, соответственно, не могут передаваться. Мы храним лишь количественные данные о чекинах. Это было введено для определения «лидеров» и «аутсайдеров» проекта. Количество чекинов предоставляются как владельцу бизнеса, так и санитарно-эпидемиологическим службам. Эти же данные есть на сайтах акиматов, - пояснили в ведомстве.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В социальных сетях появилась фотография письма, которое получили предприниматели двух регионов от налоговой службы.В пресс-службе министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (на балансе которого находится Ashyq) прокомментировали информацию.Министерство уверяет, что рассылка от КГД не была согласована с МЦРИАП и никакие персональные данные министерство не предоставляло. Глава ведомства Багдат Мусин в мае говорил, что данные Ashyq «никогда в жизни не будут предоставляться другим государственным структурам или в другие ведомства». Стоит отметить, что предприниматели не понимают связь между чекинами Ashyq и чеками ККМ. Сканировать QR-код на входе обязан каждый посетитель, а покупки совершает далеко не каждый входящий в помещение человек. В пресс-службе КГД сообщили, что готовят комментарий. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.