Сервис отображает как плановые, так и аварийные отключения, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Около девяти тысяч абонентов остались без электричества в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" В управлении энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы сообщили, что на сайте «Алатау Жарык Компаниясы» появилась карта аварийных отключений. Данные отображаются в режиме реального времени. Аварийные отключения отображаются красным цветом, а плановые - синим. Онлайн-карту отключения электроэнергии запустили в Алматы Скриншот с сайта