- В последние годы наблюдается снижение уровня воды в Урале из-за уменьшения осадков, что отрицательно влияет на жизнедеятельность региона. В области проводятся меры по обеспечению водой населённых пунктов, сельскохозяйственных предприятий, в том числе ремонт гидротехнических сооружений, восстановление орошаемых земель, - отметил глава региона.

- Летом и осенью делали анализ и выделили 27 каналов, которые целесообразно почистить и заполнить паводковой водой. 16 таких каналов можно почистить своими силами, по восьми каналам требуется установить насосы, чтобы поднимать воду и ещё по трём каналам необходимо разработать проектно-сметную документацию. На реконструкцию и строительство каналов, а также приобретение техники выделено 15 миллиардов тенге. При выделении денег из бюджета должны четко понимать для чего это делается. Должен быть результат, - сказал аким области.

- Протяжённость канала составила около 70 километров. Его необходимо почистить, чтобы во время паводка туда поступало максимальное количество воды, - отметил Искалиев.

- Завершаем водоподачу по каналам в населённых пунктах. Предварительно до паводка планируем отремонтировать верхний берег плотины и завершить все ремонтные работы по водохранилищу. Работы рассчитаны на три года, но планируем их завершить в 2023 году, - пояснил Рауан Хусаинов. - Что касается Битикского, Донгюлюгского и Пятимарского водохранилищ, то за счёт средств филиала в течение двух лет планируется разработать проектно-сметную документацию, а затем запросить средства из бюджета на реализацию.

- У нас в области насчитывается около 400 прудов, из них 52 уже восстановлено. Сейчас нужно определить, какие ещё целесообразно восстановить пруды, - подчеркнул Искалиев.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 22 декабря, в областном акимате прошло заседание с участием руководителей областных управлений, акимов районов и руководства филиала "Казводхоз". Спикеры озвучили предложения по решению наиболее острой проблемы региона - водообеспечение области.