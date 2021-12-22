В этом году закуплено вдвое больше воды, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Об этом 22 декабря сообщил руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО Алдияр Халелов на заседании в облакимате.
- Стоимость 147 миллионов кубических метров воды составила 4,2 миллиарда тенге. В прошлом году закупили 80 миллионов кубических метров воды. Она была направлена в Большой и Малый Узень, в Жангалинский и Казталовский районы. Вода предназначена для населённых пунктов, крестьянских хозяйств, обводнений, лиманных расширений и регулярных расширений, - отметил Халелов.
В области, по словам главы управления, планируется построить два новых водохранилища.
- Водохранилище планирует построить выше посёлка Жалпактал Казталовского района и рассматривается еще один вариант. Главное, чтобы был в них помещался большой объем воды, который нужно будет удержать. Мы создадим комиссию и определим место для второго водохранилища, - заключил Халелов.
В ходе заседания также стало известно, что на реконструкцию и строительство каналов в ЗКО выделили 15 миллиардов тенге.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!