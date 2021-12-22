Родители покойной потребовали пожизненного срока, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 22 декабря, в специализированном межрайонном уголовном суде состоялись прения сторон по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника отдела ЖКХ Бауыржана Хайруллина, который обвиняется в жестоком убийстве бывшей жены Айнагуль Хайруллиной.
В начале процесса продемонстрировали кадры с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали момент расправы. На записях видно, как Бауыржан и Айнагуль Хайруллины стоят у ворот предприятия, о чем-то разговаривают, и в какой-то момент мужчина начинает наносить своей жертве многочисленные удары ножом по разным частям тела. Женщина падает, пытается защититься, закрывается руками, но мужчину это не останавливает. В этот момент мимо них проходит дворник, который не обращает внимание на происходящее, а подбежавший с клюшкой мужчина отходит назад, увидев в руках нападающего нож.
Прокурор Сакен Молдашев подчеркнул, что вина подсудимого полностью доказана в ходе судебного следствия. Он попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде 15 лет лишения свободы.
– Подсудимый вину не признал, заявив, что не осознавал свои действия. Он совершил убийство с особой жестокостью, нанёс Хайруллиной 30 ран, оставил её истекать кровью и уехал. Прошу суд признать Бауыржана Хайруллина виновным в совершении преступления по статье 99 УК РК "Убийство с особой жестокостью" и назначить ему наказание в виде 15 лет лишения свободы без конфискации имущества с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы максимальной безопасности. Также прошу суд частично удовлетворить гражданский иск потерпевших, а именно взыскать с подсудимого моральную компенсацию в размере 15 миллионов тенге и материальную компенсацию в размере 769 тысяч тенге. Считаю, что именно такое наказание будет для него справедливым, - зачитал государственный обвинитель.
Мама погибшей Какима Кажипанова заявила, что моральную компенсацию, которую выплатит Бауыржан Хайруллин, она ни в коем случае не будет тратить ни на себя, ни на детей, а направит всю сумму на благотворительность.
– Хочу начать с того, что члены моей семьи были против того, чтобы мы заявляли моральную компенсацию, но я решила иначе. Оказывается по закону, если у осужденного есть непогашенный долг, то он будет сидеть дольше, а мне как раз это и нужно. Пусть он отсидит по максимуму. Жизнь моей дочери бесценна, никакие деньги не заменят нам её. У неё были свои мечты. Дома я нашла её дневник, куда она записывала свои планы. Она на год расписала покупки детям, хотела купить квартиру, открыть магазин, пройти курсы повышения квалификации. Приобрела в кредит путёвки, хотела свозить детей на море. Но я хочу сказать, что ни копейки с моральной компенсации я тратить не буду, дети в них не нуждаются, деньги направлю на благотворительность. У суда прошу лишь справедливости. Моя красивая, здоровая, жизнерадостная дочь была жестоко убита, мучилась, боролась за свою жизнь. Прошу для преступника смертной казни, желаю ему смерти, чтобы он испытал те же чувства, что и моя дочь. Они пытаются опорочить честь Айнагуль, смешать её с грязью, пусть все получат по заслугам, - сказала Какима Кажипанова.
Слова женщины поддержала и сестра погибшей Арайлым Дуйсенова. Она отметила, что не видит раскаяния и сожаления со стороны Бауыржана Хайруллина.
– Недавно он (Хайруллин - прим. автора) обратился ко мне и сказал: "Убейте меня". Сейчас я тебе говорю, чтобы ты обратился к суду и попросил для себя смертной казни. Ты лишил меня сестры, детей - матери, родителей - дочери. Поэтому считаю, что нужно назначить самое строгое наказание, - считает Дуйсенова.
Адвокат потерпевших, выступая на прениях, подчеркнула, что не согласна с прокурором в части срока наказания. По её словам, убийство было заранее спланированным и жестоким, и наказание должно быть соответствующим.
– Он готовился к убийству, пришёл с ножом и лишил её жизни. Хайруллин осознавал, что Айнагуль больно, что она страдает, наносит ей 30 ран, ещё и контрольный удар сделал. Своё поведение подсудимый объясняет тем, что его довели. Но брачные отношения прекратились в июле прошлого года, брак расторгнут в марте этого года. Хайруллин в момент убийства не думал о своих детях, как они будут жить без мамы, он думал лишь о себе. Аффекта никакого не было, он четко всё осознавал. Согласна с заключением экспертов о том, что Хайруллин вменяем и полностью отдает отчёт своим действиям. Он не раскаялся, не признал свою вину, заслуживает пожизненного лишения свободы, - заявила адвокат.
Следующее слово было предоставлено подсудимому Бауыржану Хайруллину. Мужчина со слезами на глазах попросил прощения у родителей, однако не уточнил у чьих.
– Я даже не знаю, с чего начать. Уважаемые прокурор и судья, поставьте себя на моё место. Как бы вы поступили? Никто не знает, что его ждёт. У нас была прекрасная семья, я безумно любил Айнагуль. Для своей семьи я делал всё, что они хотели. Семья для меня всегда была на первом месте, об этом знают все, кто меня знает. Раньше я никогда не привлекался к уголовной ответственности, никому никогда не желал зла. Вы говорите, что я сделал это умышленно. Но даже дурак знает, что спланированное убийство совершается без свидетелей и камер, тщательно всё обдумывается и готовится. Но в моём случае всё произошло наоборот. Да, я признаю, что совершил самую большую ошибку в своей жизни. Мне нет оправдания, я уже наказан, мне предстоит жить с этим до конца своих дней. Но хочу сказать, что в момент трагедии я был в состоянии сильнейшего стресса, не давал отчёт своим действиям, даже по видео видно, что я был зол. Прошу прощения у всех. Как бы я хотел вернуть всё, - говорит Бауыржан Хайруллин.
Вместе с тем подсудимый заявил, что признает вину по статье 101 УК РК "Убийство, совершенное в состоянии аффекта", а не по 99 УК РК "Убийство с особой жестокостью", на которой настаивает сторона обвинения.
– Да, я понимаю, что ничего уже не вернуть. Единственное, о чём прошу: две семьи, не враждуйте между собой. Вините меня, ненавидьте меня, обвиняйте меня. Со статьей я не согласен, но решать вам, господин судья. Простите меня все, мне больше нечего сказать, - заключил он.
Адвокат подсудимого Салыков, зачитывая свою речь, отметил, что убийство было совершено за 30 секунд, за это время Хайруллин не мог причинить ей особые мучения и при этом испытывать наслаждение.
– Мой подзащитный говорит, что помнит только первый удар, остальные не помнит. Преступление было совершено в состоянии аффекта, вызванного неправомерными действиями покойной. О покойниках плохо не говорят, но я вынужден всё сказать. Но свидетель Румия Дуйсенова подтвердила, что Хайруллин хотел свести счёты с жизнью из-за измены жены, есть 100% доказательства её измены. 50 миллионов тенге гражданского иска - это фантастическая сумма. Прокурору области нужно 10 лет работать, чтобы заработать такие деньги. Мой подзащитный положительно характеризуется: спортсмен, инженер, имел семью, квартиру, машину. Что ещё нужно? Прошу суд квалифицировать его действия по статье 101 УК РК "Убийство, совершенное в состоянии аффекта", - заключил адвокат Салыков.
Второй адвокат подсудимого Акмолдин обратил внимание суда на то, что из многочисленных ранений лишь четыре раны являются проникающими, и то они не задели внутренние органы.
– Почему Хайруллин пришёл убивать с маленьким складным ножом, а не взял с собой более серьёзное оружие? Он изначально признал, что наносил ранения, а мотивом назвал постоянную супружескую измену. Его любимая жена, мать его детей, человек, на которого он опирался, изменяла ему. При этом факт измены Хайруллин обнаружил во время совместной жизни, а именно 24 июня 2020 года. Он узнал пароль от телефона супруги, прочитал переписки покойной с подругой и с любовником, где он говорит, что купит ей подарок ко дню рождения. Тогда Айнагуль плакала и обещала, что уволится, но этого не произошло и она продолжила ему изменять. У Хайруллина произошел срыв, он сообщил об этом снохе Айнагуль, но измены продолжились, что привело к таким печальным последствиям. Последней каплей стало то, что в день убийства Айнагуль сказала Бауыржану, что изменяла ему с 2020 года, что у неё был и есть любовник. Тогда у моего подзащитного произошёл срыв и он начал наносить ей удары, - зачитал адвокат.
27 декабря подсудимому будет предоставлено последнее слово, после чего судья Бакыт Ермаханов удалится в совещательную комнату для вынесения вердикта.
Жуткое преступление
произошло 19 апреля на улице Урдинская. Мужчина нанёс множественные ножевые ранения Айнагуль Хайрулиной. Женщину госпитализировали в больницу, где она вскоре скончалась. По подозрению в совершении особо тяжкого преступления полицейские задержали бывшего мужа женщины - сотрудника отдела ЖКХ Уральска Бауыржана Хайруллина. Впрочем, в ЖКХ заявили, что подозреваемый уволился
буквально за пару дней до преступления. Однако очевидцы уверяют, что именно в день убийства Бауыржан Хайруллин проверял
ход ямочного ремонта.
Хайруллину предъявлено обвинение по статье "Убийство с особой жестокостью". Суд начался 16 ноября. В предыдущих судебных заседаниях были допрошены мама Айнагуль Хайруллиной
, свидетели
, а так же родственник обвиняемого Адильбек Хайруллин
, который заявил, что его племянника довели до убийства. Между тем судебные психолого-психиатрические экспертизы показали два разных результата. Если первая экспертиза выдала заключение о том, что убийство было совершено в состоянии аффекта, то второй эксперт утверждает, что аффекта не было
.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.